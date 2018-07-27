Белый дом ответил на предложение о визите Трампа в Россию

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Дональд Трамп готов посетить Москву, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп надеется увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", — сообщила Сандерс.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пригласил своего американского коллегу в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон. Главное, чтобы были созданы условия для работы, отметил российский лидер.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации встречались в расширенном составе. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Позже пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью.