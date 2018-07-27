В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.
"По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали оттуда эвакуацию присутствующих", — уточняется в сообщении.
По информации "Кан", на Храмовой горе рвутся шумовые гранаты и видны клубы белого дыма.
Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.
Палестино-израильский конфликт
Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, остается сложной.
Арабы составляют пятую часть восьмимиллионного населения Израиля. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию.
В последнее время противостояние усугубилось из-за ситуации вокруг статуса Иерусалима — Вашингтон признал город столицей Израиля, что вызвало шквал протестов в разных мусульманских странах.
Недавно израильский парламент также принял конституционный закон о еврейском характере государства. Документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах; провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".
Мера вызвала бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревшего в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.