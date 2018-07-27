В Иерусалиме произошли столкновения между арабами и израильской полицией

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июл — РИА Новости. Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.

Полиция сообщила, что по окончании пятничных молитв в ее сотрудников полетели камни и фейерверки. В ведомстве действия протестующих назвали "не до конца понятным шагом".

"По приказу командующего Иерусалимским округом полицейские силы поднялись на Храмовую гору и начали оттуда эвакуацию присутствующих", — уточняется в сообщении.

По информации "Кан", на Храмовой горе рвутся шумовые гранаты и видны клубы белого дыма.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.

Палестино-израильский конфликт

Ситуация с палестино-израильским конфликтом, который продолжается уже 70 лет, остается сложной.

Арабы составляют пятую часть восьмимиллионного населения Израиля. Они обладают равными с еврейским большинством гражданскими правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию.

Многие из них ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников, живущих на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам также претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавших с территории современного Израиля.

В последнее время противостояние усугубилось из-за ситуации вокруг статуса Иерусалима — Вашингтон признал город столицей Израиля, что вызвало шквал протестов в разных мусульманских странах.

Недавно израильский парламент также принял конституционный закон о еврейском характере государства. Документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах; провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус".

Мера вызвала бурные протесты представителей арабского меньшинства, усмотревшего в нем признаки расизма и угрозу дискриминации.