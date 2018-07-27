Си Цзиньпин призвал расширить сотрудничество в рамках БРИКС+

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР. Архивное фото

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи лидеров БРИКС в ЮАР. Архивное фото

ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 27 июл — РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин призвал расширять сотрудничество в рамках БРИКС+.

"Перед лицом общих вызовов очень важно для возникающих рынков развивающихся стран консолидировать единство и сотрудничество. В связи с этим хотелось бы сделать предложение — необходимо расширить сотрудничество БРИКС+ и углубить наше партнерство, выгодное для всех нас", — сказал Си Дзиньпин на встрече лидеров БРИКС с главами делегаций приглашенных государств.

По его словам, механизм БРИКС с самого начала перекликался с интересами развивающихся стран.

"Большинство стран в рамках сотрудничества БРИКС+ имеют общий исторический опыт, находятся на схожем уровне развития. И перед нами стоит общая задача обновления наций и развития", — отметил он.

По мнению лидера Китая, БРИКС+ должен задействовать новые двигатели роста.

"Мы должны объединить наши усилия для того, чтобы заниматься инновационным развитием для замены старых двигателей роста на новые", — отметил он.