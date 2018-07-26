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В мире

Пушков высмеял сообщения о "жучке" в подаренном Путиным Трампу мяче

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял сообщения СМИ о том, что в мяче чемпионата мира по футболу, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, содержится "передатчик".

Мяч чемпионата мира 2018 по футболу
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Эксперт оценил возможность использования хакерами подаренного Трампу мяча

Парламентарий обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах ранее призывали тщательно проверить мяч на наличие "жучков". С такой инициативой выступил после двустороннего саммита в Хельсинки американский сенатор Линдси Грэм. Он также потребовал "не допустить, чтобы мяч попал в Белый дом".

"Нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы "Адидас", — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что устройство, вшитое в подарок, вовсе не является чем-то секретным — на поверхности мяча нанесено соответствующее предупреждение.

"Незадача для американских противников России. Много шума из ничего", — заключил сенатор.

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание на маркировку на мяче ЧМ-2018. Она указывает на то, что в нем присутствует рекламный чип Adidas для беспроводной передачи данных.

Мяч оснащен технологией NFC, которая позволяет его владельцу получить доступ к различному контенту, посвященному мундиалю. Вшитое в него крошечное устройство не является шпионским девайсом. Оно присутствует во всех подобных продуктах Adidas.

Как отмечается на сайте компании, закодированные параметры чипа изменить невозможно.

"Шизофрения в СМИ"

Эксперт в области безопасности Александр Власов, комментируя сообщения СМИ о "жучке", отметил, что в будущем каждое изделие будет снабжено каким-нибудь передающим устройством, а "интернет вещей" станет повседневной практикой.

Мяч чемпионата мира 2018 по футболу
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Эксперт оценил возможность использования хакерами подаренного Трампу мяча

Специалист не исключил, что хакеры могут взломать чип, как и любое другое электронное устройство. Но это не значит, что Трампу подарили сувенир, оснащенный "шпионским" прибором, подчеркнул он.
"Не стоит поддерживать "шизофрению" американских СМИ, их "шизофренические подозрения", что это, мол, злостные разведчики ФСБ внедрили в мячик какой-то чип, который будет подслушивать семейные разговоры президента США", — сказал Власов в эфире радио Sputnik.

Если игнорировать такого рода истерию, то она сама сойдет на нет, отметил эксперт. Реагировать на спекуляции в прессе, по его мнению, нельзя.

"Это известно давно из психиатрии — если пытаться противодействовать каким-то неправильным реакциям сумасшедших, они становятся еще более агрессивными", — заключил Власов.

"Безумные обвинения"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, в свою очередь, заявил, что электронный чип в мячах предназначен только для четкой фиксации взятия ворот. Он подчеркнул, что это устройство не может служить каким-либо разведывательным или политическим целям.

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в международном комитете сената. 24 мая 2018
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Забыли спросить, или Как Помпео напомнил, что он есть

"Ну и что тут комментировать? Спецслужбы обнаружили этот чип, проверили его и выяснили, что он определяет правильность взятия ворот и все", — заявил Колосков.
По его мнению, сообщения о "жучке" в СМИ появились не просто так.

"Я думаю, что это сделано в рамках тех абсолютно надуманных, безумных обвинений, которые выдвигаются американской стороной по любому поводу", — добавил почетный президент РФС.
Он подчеркнул, что вшитое в мяч устройство — это просто предлог, чтобы поднять "российскую тему". При этом все американские политики прекрасно понимают, что это "обыкновенный чип", а не шпионский передатчик, уверен Колосков.

Он призвал не реагировать на сообщения в прессе.

"Потому что каждый наш комментарий вызывает ответную реакцию — смотрите, русские среагировали, значит, там что-то не то. Не надо реагировать на каждый чих", — заключил президент РФС.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Олег Михайлович Решетников
Ответственным политикам должно быть не до смеха Пушков такой наивный или у него работа такая? В принципе чип был? Был! Американцы ровно это и утверждали! О назначении чипа - дело второе О его предназначении американцы не говорили Что думает Пушков -его тараканы С другой стороны где гарантии что та же Адидас не заложила в чип какие-то дополнительные возможности? NFC чип (Near Field Communication - технология беспроводной передачи данных между двумя устройствами, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга) При перепрограммировании можно передавать не только потребительскую но и любую другую информацию Скажем в соседнее помещение Разве этот факт не может вызывать осторожности Наверняка чип позволяет отслеживать местонахождение мяча и следовательно того у кого он находится Не очень понятно какие цели преследовал изготовитель инвентаря и как российские компетентные органы разрешили массовый ввоз в РФ такого товара оснащенного возможностью слежения по всей территории и скрытой передачи информации
20:53
26.07.2018
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gennady978
да это прикол был, а пушков не понял.
21:04
26.07.2018
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