Пушков высмеял сообщения о "жучке" в подаренном Путиным Трампу мяче

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высмеял сообщения СМИ о том, что в мяче чемпионата мира по футболу, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, содержится "передатчик".

Парламентарий обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах ранее призывали тщательно проверить мяч на наличие "жучков". С такой инициативой выступил после двустороннего саммита в Хельсинки американский сенатор Линдси Грэм. Он также потребовал "не допустить, чтобы мяч попал в Белый дом".

"Нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы "Адидас", — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что устройство, вшитое в подарок, вовсе не является чем-то секретным — на поверхности мяча нанесено соответствующее предупреждение.

"Незадача для американских противников России. Много шума из ничего", — заключил сенатор.

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание на маркировку на мяче ЧМ-2018. Она указывает на то, что в нем присутствует рекламный чип Adidas для беспроводной передачи данных.

Мяч оснащен технологией NFC, которая позволяет его владельцу получить доступ к различному контенту, посвященному мундиалю. Вшитое в него крошечное устройство не является шпионским девайсом. Оно присутствует во всех подобных продуктах Adidas.

Как отмечается на сайте компании, закодированные параметры чипа изменить невозможно.

"Шизофрения в СМИ"

Эксперт в области безопасности Александр Власов, комментируя сообщения СМИ о "жучке", отметил, что в будущем каждое изделие будет снабжено каким-нибудь передающим устройством, а "интернет вещей" станет повседневной практикой.

Специалист не исключил, что хакеры могут взломать чип, как и любое другое электронное устройство. Но это не значит, что Трампу подарили сувенир, оснащенный "шпионским" прибором, подчеркнул он.

"Не стоит поддерживать "шизофрению" американских СМИ, их "шизофренические подозрения", что это, мол, злостные разведчики ФСБ внедрили в мячик какой-то чип, который будет подслушивать семейные разговоры президента США", — сказал Власов в эфире радио Sputnik.

Если игнорировать такого рода истерию, то она сама сойдет на нет, отметил эксперт. Реагировать на спекуляции в прессе, по его мнению, нельзя.

"Это известно давно из психиатрии — если пытаться противодействовать каким-то неправильным реакциям сумасшедших, они становятся еще более агрессивными", — заключил Власов.

"Безумные обвинения"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, в свою очередь, заявил, что электронный чип в мячах предназначен только для четкой фиксации взятия ворот. Он подчеркнул, что это устройство не может служить каким-либо разведывательным или политическим целям.

"Ну и что тут комментировать? Спецслужбы обнаружили этот чип, проверили его и выяснили, что он определяет правильность взятия ворот и все", — заявил Колосков.

По его мнению, сообщения о "жучке" в СМИ появились не просто так.

"Я думаю, что это сделано в рамках тех абсолютно надуманных, безумных обвинений, которые выдвигаются американской стороной по любому поводу", — добавил почетный президент РФС.

Он подчеркнул, что вшитое в мяч устройство — это просто предлог, чтобы поднять "российскую тему". При этом все американские политики прекрасно понимают, что это "обыкновенный чип", а не шпионский передатчик, уверен Колосков.

Он призвал не реагировать на сообщения в прессе.

"Потому что каждый наш комментарий вызывает ответную реакцию — смотрите, русские среагировали, значит, там что-то не то. Не надо реагировать на каждый чих", — заключил президент РФС.