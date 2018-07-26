"Шизофренические подозрения". Эксперт о "жучке" в подаренном Трампу мяче

В мяче, подаренном президентом РФ Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу, обнаружен "передатчик", пишут американские СМИ. Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

Американские СМИ утверждают, что в мяче, который президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки, обнаружен "передатчик". При этом отмечается, что речь идет о чипе, который позволяет мячу взаимодействовать с другой электроникой. Внимание на это обратило агентство Bloomberg.

Компания Adidas, в свою очередь, официально разъяснила, что все мячи для ЧМ-2018 были изготовлены с использованием технологии NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы чипы. Специальное приложение, установленное на смартфон, считывает код и открывает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту.

Сам чип пассивен, никакой информации он не передает, и у него крайне малый радиус действия – чтобы воспользоваться программой, надо поднести гаджет почти вплотную к мячу. Adidas поясняет, что изменить его, удалить, либо переписать вложенную в него информацию невозможно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что врученный Трампу Путиным мяч прошел стандартную проверку безопасности, обязательную для всех подарков президенту. Уточнять детали этой процедуры она отказалась.

Эксперт в области безопасности Александр Власов в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию американских СМИ.

"Мы движемся к тому, что каждое изделие будет снабжено каким-то передающим устройством, и интернет вещей станет нормой. Поэтому ничего удивительного в том, что любая компания пытается применять такие передовые технологии. Могут ли хакеры взломать этот чип? Да, могут, но это не значит, что это какая-то шпионская техника. Любое электронное устройство может быть взломано. Но, несмотря на это, не стоит поддерживать "шизофрению" американских СМИ, их "шизофренические подозрения", что это, мол, злостные разведчики ФСБ внедрили в мячик какой-то чип, который будет подслушивать семейные разговоры президента США. Это просто истерия, и на нее не надо обращать внимания, тогда она сама сойдет на нет. Если на нее как-то реагировать, то она только будет усиливаться. Это известно давно из психиатрии – если пытаться противодействовать каким-то неправильным реакциям сумасшедших, они становятся еще более агрессивными", – сказал Александр Власов.

Во время совместной пресс-конференции после саммита в Хельсинки 16 июля, отвечая на вопрос журналистов, за кем сейчас инициатива по Сирии, Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018, сказав, что "мяч теперь на его стороне". Трамп передал подарок своей супруге Меланье и пообещал, что он достанется их сыну Бэррону.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и

Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.