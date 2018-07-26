РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам десяти лет работы

Сюжет:
Десятый саммит БРИКС (43)
(обновлено: 19:16 26.07.2018)
014200
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. В документе они подтвердили приверженность принципам равенства и демократии и призвали решать международные конфликты мирным путем.

Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
Группа БРИКС
Подписи под документом поставили российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин саммита, лидер ЮАР Сирил Рамафоза.

Сирия и Ближний Восток

Главы стран БРИКС в декларации уделили внимание самым важным международным проблемам, и тема ближневосточного урегулирования не могла остаться за скобкой.

В документе лидеры пятерки выступили с призывом не допускать применения силы в регионе, а также вмешательства извне. Долгосрочный мир может быть установлен только путем диалога при уважении независимости, территориальной целостности и суверенитета каждой из стран Ближнего Востока, считают главы государств БРИКС.

Особый акцент сделан на ситуации в Сирии, где правительственная армия постепенно возвращает контроль над территориями, ранее захваченными боевиками. Лидеры БРИКС призвали согласовывать все действия по урегулированию конфликта с уставом ООН. Как известно, не все стороны, задействованные в боях, находятся на территории арабской республики по запросу властей, — коалиция во главе с США участвует в конфликте в обход санкции ООН.

В декларации также указано, что ведущую роль в достижении мира должен играть сирийский народ. Кроме того, должен быть гарантирован суверенитет и территориальная целостность республики. Лидеры БРИКС также обратили внимание на необходимость учитывать результаты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Саммит БРИКС в ЮАР

”Подчеркиваем важность единства в борьбе с террористическими организациями в Сирии при полном соблюдении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении использования химического оружия кем бы то ни было в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах и вновь призываем проводить всеобъемлющие, объективные, независимые и прозрачные расследования всех предполагаемых инцидентов”, — говорится в декларации.

 

Проблема КНДР

10-й саммит BRICS в Южной Африке. 24 июля 2018
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
Противовес Америке. Семь вопросов о БРИКС
В документе главы пятерки приветствовали прогресс в вопросе полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержании мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Они также подтвердили приверженность "мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации”.

Мировая экономика и международная торговля

На фоне развязавшейся в последние дни торговой войны лидеры стран БРИКС в Йоханнесбургской декларации указали на "беспрецедентные трудности" в мировой торговле и подчеркнули значимость открытой мировой экономики. Они призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации и выполнять свои обязательства.

Главы пятерки договорились участвовать в развитии законодательной базы многосторонней торговой системы в рамках ВТО. Они сошлись во мнении, что эта база должна учитывать интересы всех членов организации, включая развивающиеся страны.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Саммит БРИКС в ЮАР

В документе также содержится призыв координировать действия для достижения устойчивого роста мировой экономики, которая на сегодняшний день сохраняет риски спада.

Кроме того, лидеры стран БРИКС выделили ряд проблем, угрожающих экономике. Среди них усиление торговых конфликтов и геополитических рисков, волатильность цен на сырье, высокая задолженность государственного и частного секторов, а также неравенство.

Для преодоления сложностей главы пятерки призвали страны с рыночной экономикой продолжать политический диалог и координацию на всех площадках для реагирования на возможные риски.

Не допустить гонку вооружений

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАР. 26 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Страны БРИКС сообща противодействуют острым вызовам, заявил Путин
В декларации главы государств выразили озабоченность возможным началом гонки вооружений и призвали не допустить  превращение космоса в арену для военной конфронтации.

"Мы вновь подтверждаем, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе размещение там оружия, поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности”, — говорится в документе.

Борьба с коррупцией

Не менее актуальная проблема — коррупция и отмывание денег. Лидеры пятерки подчеркнули важность обмена информацией для борьбы с этими явлениями и призвали международное сообщество отказывать в предоставлении убежища лицам, виновным в коррупционных преступлениях.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. 26 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Фотография лидеров стран БРИКС не удалась из-за путаницы с флагами
"В соответствии с требованиями наших национальных правовых систем мы будем сотрудничать по вопросам обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия и виновных в экономических и коррупционных преступлениях, и возвращения активов, а также по другим связанным с коррупцией вопросам”, — утверждается в декларации.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге. Он продлится до 27 июля. Наряду с декларацией были подписаны меморандум о взаимопонимании, о партнерстве в области региональной авиации стран БРИКС, а также меморандум о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологии блокчейн в контексте развития цифровой экономики.

Страны БРИКС: цифры и факты
© РИА Новости, Инфографика
БРИКС в цифрах и фактах

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена