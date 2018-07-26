Лидеры стран БРИКС приняли декларацию по итогам десяти лет работы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС на саммите в ЮАР приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. В документе они подтвердили приверженность принципам равенства и демократии и призвали решать международные конфликты мирным путем.

Сирия и Ближний Восток

Подписи под документом поставили российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин саммита, лидер ЮАР Сирил Рамафоза.

Главы стран БРИКС в декларации уделили внимание самым важным международным проблемам, и тема ближневосточного урегулирования не могла остаться за скобкой.

В документе лидеры пятерки выступили с призывом не допускать применения силы в регионе, а также вмешательства извне. Долгосрочный мир может быть установлен только путем диалога при уважении независимости, территориальной целостности и суверенитета каждой из стран Ближнего Востока, считают главы государств БРИКС.

Особый акцент сделан на ситуации в Сирии, где правительственная армия постепенно возвращает контроль над территориями, ранее захваченными боевиками. Лидеры БРИКС призвали согласовывать все действия по урегулированию конфликта с уставом ООН. Как известно, не все стороны, задействованные в боях, находятся на территории арабской республики по запросу властей, — коалиция во главе с США участвует в конфликте в обход санкции ООН.

В декларации также указано, что ведущую роль в достижении мира должен играть сирийский народ. Кроме того, должен быть гарантирован суверенитет и территориальная целостность республики. Лидеры БРИКС также обратили внимание на необходимость учитывать результаты Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

”Подчеркиваем важность единства в борьбе с террористическими организациями в Сирии при полном соблюдении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении использования химического оружия кем бы то ни было в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах и вновь призываем проводить всеобъемлющие, объективные, независимые и прозрачные расследования всех предполагаемых инцидентов”, — говорится в декларации.

Проблема КНДР

В документе главы пятерки приветствовали прогресс в вопросе полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержании мира и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Они также подтвердили приверженность "мирному, дипломатическому и политическому урегулированию ситуации”.

Мировая экономика и международная торговля

На фоне развязавшейся в последние дни торговой войны лидеры стран БРИКС в Йоханнесбургской декларации указали на "беспрецедентные трудности" в мировой торговле и подчеркнули значимость открытой мировой экономики. Они призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации и выполнять свои обязательства.

Главы пятерки договорились участвовать в развитии законодательной базы многосторонней торговой системы в рамках ВТО. Они сошлись во мнении, что эта база должна учитывать интересы всех членов организации, включая развивающиеся страны.

В документе также содержится призыв координировать действия для достижения устойчивого роста мировой экономики, которая на сегодняшний день сохраняет риски спада.

Кроме того, лидеры стран БРИКС выделили ряд проблем, угрожающих экономике. Среди них усиление торговых конфликтов и геополитических рисков, волатильность цен на сырье, высокая задолженность государственного и частного секторов, а также неравенство.

Для преодоления сложностей главы пятерки призвали страны с рыночной экономикой продолжать политический диалог и координацию на всех площадках для реагирования на возможные риски.

Не допустить гонку вооружений

В декларации главы государств выразили озабоченность возможным началом гонки вооружений и призвали не допустить превращение космоса в арену для военной конфронтации.

"Мы вновь подтверждаем, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, в том числе размещение там оружия, поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности”, — говорится в документе.

Борьба с коррупцией

Не менее актуальная проблема — коррупция и отмывание денег. Лидеры пятерки подчеркнули важность обмена информацией для борьбы с этими явлениями и призвали международное сообщество отказывать в предоставлении убежища лицам, виновным в коррупционных преступлениях.

"В соответствии с требованиями наших национальных правовых систем мы будем сотрудничать по вопросам обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия и виновных в экономических и коррупционных преступлениях, и возвращения активов, а также по другим связанным с коррупцией вопросам”, — утверждается в декларации.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге. Он продлится до 27 июля. Наряду с декларацией были подписаны меморандум о взаимопонимании, о партнерстве в области региональной авиации стран БРИКС, а также меморандум о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологии блокчейн в контексте развития цифровой экономики.