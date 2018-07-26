США дополнительно выделят $70 миллионов на обезвреживание мин в Ираке

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Вашингтон дополнительно выделит 70 миллионов долларов на разминирование Ирака, заявил в четверг на конференции за религиозные свободы госскеретарь США Майк Помпео.

"Я рад объявить сегодня, что госдепартамент сегодня выделяет дополнительные 70 миллионов долларов на усилия по разминированию в провинции Найнава в Ираке", — сказал Помпео. Он подчеркнул, что эта сумма станет дополнением к уже заявленным ранее в этом году 90 миллионам долларов на обезвреживание мин по всему Ираку.

"Дополнительное финансирование поможет нам ликвидировать большее число мин в районах, где большое число представителей религиозного меньшинства подвергалось геноциду ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка)", — сказал госсекретарь США.

*Террористическая организация, запрещенная в России