В мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Секретная служба США нашла передатчик в мяче ЧМ-2018, который российский президент Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки 16 июля.

При этом Bloomberg написал, что маркировка на мяче указывает на то, что в нем присутствует рекламный чип Adidas для беспроводной передачи данных.

Согласно фотографиям, мяч оснащен технологией NFC, которая позволяет болельщикам получить доступ к различному футбольному контенту. Такое устройство не является шпионским девайсом и присутствует во всех подобных продуктах Adidas. При этом неизвестно, какая именно модель была подарена Трампу, уточняет издание.

На сайте компании также говорится, что устройство "невозможно изъять или изменить его закодированные параметры", отмечается в статье.

Сразу после переговоров лидеров России и США сенатор Линдси Грэм предложил проверить мяч на предмет наличия прослушивающих устройств. Кроме того, политик призвал "не допустить, чтобы мяч попал в Белый дом".

"Шизофренические подозрения"

Сенатор Алексей Пушков высмеял сообщения о "передатчике" в подарке Путина.

"Нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы "Адидас". Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего", — написал Пушков в Twitter.

Эксперт в области безопасности Александр Власов, в свою очередь, отметил, что скоро каждое изделие будет снабжено каким-то передающим устройством, и интернет вещей станет нормой. По его словам, нет ничего удивительного, что любая компания пытается применять такие передовые технологии.

Специалист отметил, что хакеры могут взломать такой чип, как и любое электронное устройство. Однако это не значит, что передатчик — какая-то шпионская техника, заявил он.

"Не стоит поддерживать "шизофрению" американских СМИ, их "шизофренические подозрения", что это, мол, злостные разведчики ФСБ внедрили в мячик какой-то чип, который будет подслушивать семейные разговоры президента США", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что если не обращать внимания на такую истерию, то она сама сойдет на нет, а если реагировать, то она будет только усиливаться.

"Это известно давно из психиатрии — если пытаться противодействовать каким-то неправильным реакциям сумасшедших, они становятся еще более агрессивными", — сказал Власов.