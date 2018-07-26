МИД оценил создание в США группы по борьбе с российскими киберугрозами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение США о создании в киберкомандовании группы по противодействию РФ обусловлено внутриполитической борьбой против Дональда Трампа, сообщил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Разговоры об учреждении Вашингтоном отдельной группы по борьбе с российскими киберугрозами идут давно. На наш взгляд, это главным образом вызвано борьбой внутриполитических сил США, направленной против Дональда Трампа", — сказал Кожин в ходе брифинга в четверг.

"Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к какому-либо вмешательству во внутренние дела США. Вместо языка голословных обвинений в адрес России мы отдаем предпочтение официальному взаимодействию с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности", — подчеркнул дипломат.

Россия открыта к серьезному, честному диалогу с США, сказал Кожин.

"Мы открыты для соответствующего серьезного, глубокого диалога. "Кибермяч" находится на поле США и теперь от американцев зависит как конкретно, на уровне экспертов или на политическом уровне, они прореагируют", — заявил он.