Трамп обвинил Twitter в "теневом бане" республиканцев

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в "теневом бане" публикаций известных членов республиканской партии, пообещав "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".
"Twitter осуществляет "теневой бан" ведущих республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб", — написал Трамп в своем Twitter.
Вместе с тем, американский президент не предоставил никаких деталей поступивших жалоб или доказательств блокировки сообщений.