Фотография лидеров стран БРИКС не удалась из-за путаницы с флагами

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры с церемонии фотографирования на саммите БРИКС, на которых ни один из лидеров не встал напротив флага своей страны.

Путаница произошла из-за ошибки организаторов. В комментариях к ролику пользователи отметили, что главы государств заняли места в соответствии со стоящими на полу табличками.

Заметив ошибку, политики поменялись местами, однако их положение по-прежнему не соответствовало расположенным за ними флагами. Так, китайский лидер Си Цзиньпин встал перед флагом ЮАР, премьер-министр Индии Нарендра Моди — перед бразильским, южноафриканский президент Сирил Рамафоса — перед флагом России, бразильский лидер Мишел Темер расположился у флага Индии, а президент России Владимир Путин — рядом с китайским.

"Переволновались, им можно", — пошутили в комментариях к ролику.

В ЮАР с 25 по 27 июля проходит саммит БРИКС. По завершении форума лидеры стран группы подпишут Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации.