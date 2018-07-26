Опубликованы фото и видео с места взрыва у посольства США в Пекине

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появились фото и видео с места взрыва у посольства США в Пекине.
В четверг у здания дипмиссии сработало взрывное устройство, пострадал лишь злоумышленник, собственности посольства не был нанесен вред. Мотивы преступника выясняются.
Несмотря на инцидент, граждане Китая, пришедшие за визой, не намерены уходить из дипмиссии.
Несмотря на инцидент возле посольства США в Пекине, у дипмисии стоит очередь за визами. pic.twitter.com/S6mb1O7NBG— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.
У ворот посольства в настоящий момент находятся около 100 человек, а также большое число журналистов.
После взрыва у посольства США в Пекине продолжаются задержания. #Beijing #usembassy pic.twitter.com/03VykIuvfs— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.