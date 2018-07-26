Опубликованы фото и видео с места взрыва у посольства США в Пекине

Дым поднимается над улицей в Пекине после инцидента у посольства США. 26 июля 2018

Дым поднимается над улицей в Пекине после инцидента у посольства США. 26 июля 2018

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появились фото и видео с места взрыва у посольства США в Пекине.

В четверг у здания дипмиссии сработало взрывное устройство, пострадал лишь злоумышленник, собственности посольства не был нанесен вред. Мотивы преступника выясняются.

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Несмотря на инцидент, граждане Китая, пришедшие за визой, не намерены уходить из дипмиссии.

Несмотря на инцидент возле посольства США в Пекине, у дипмисии стоит очередь за визами. pic.twitter.com/S6mb1O7NBG — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.

​У ворот посольства в настоящий момент находятся около 100 человек, а также большое число журналистов.

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