В Эквадоре заявили, что Ассанж не может вечно находиться в их посольстве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил о необходимости решить ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который скрывается от британских властей в эквадорском посольстве в Лондоне.

"Вопрос о предоставлении убежища, который был согласован в свое время, необходимо решить, так как он не может находиться в вечном убежище. Однако сложно предсказать, сколько времени потребуется для принятия такого решения", — заявил Валенсия в интервью газете ABC.

Так он ответил на вопрос о возможности отказа Ассанжу в дальнейшем убежище со стороны Кито.

Дипломат призвал обсуждать проблему в рамках международного права с тремя сторонами: правительством Великобритании, правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа.

Он также напомнил, что, по условиям предоставления убежища, Ассанж не может выступать с политическими заявлениями, а также говорить что-либо, что подвергает риску отношения между Эквадором и другими государствами.

Политическое убежище

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Биография Джулиана Ассанжа

По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако официальных подтверждений со стороны Кито не было.

Адвокаты Ассанжа обеспокоены молчанием эквадорских властей относительно его будущего.