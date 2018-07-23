Адвокаты Ассанжа обеспокоены молчанием властей Эквадора о его будущем

КИТО, 23 июл – РИА Новости. Защита Джулиана Ассанжа, с 2012 года скрывающегося на территории посольства Эквадора в Лондоне, обеспокоена молчанием эквадорских властей относительно его будущего, заявил РИА Новости адвокат Диего Поведа.

"Мы представили два письма в МИД Эквадора: одно примерно 10 дней назад, другое – пять дней назад, отмечая обеспокоенность, которая у нас есть относительно темы отказа в убежище, и нам не ответили", – сказал Поведа.

Защита Ассанжа обеспокоилась после того, как ряд СМИ сообщил о возможности отказа основателю портала WikiLeaks в дальнейшем убежище со стороны официального Кито во время проходящего сейчас европейского турне президента страны Ленина Морено.

"Мы просили о возможности, чтобы команда защиты встретилась с президентом Морено, но, кажется, нет никакого расположения делать это (со стороны Эквадора)", — сказал адвокат. По его мнению, в случае наличия решения отозвать право на убежище Ассанж должен иметь возможность встретиться с представителями государства и получить информацию о возможной экстрадиции в третью страну.

Ранее замглавы МИД Эквадора Андрес Теран заявил, что сейчас идут переговоры с Великобританией относительно дальнейшей судьбы Ассанжа. При этом президент Морено пока не планирует вмешиваться в этот диалог.

В конце июня министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что убежище для основателя сайта WikiLeaks Ассанжа не может быть вечным. При этом позднее МИД Эквадора сообщил, что Морено во время визита в Лондон не будет поднимать тему убежища для Ассанжа.

В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.