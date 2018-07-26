Люди остаются в очереди за визами в посольство США в Пекине

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Граждане Китая, несмотря на произошедший ранее в четверг взрыв у американского посольства в Пекине, стоят в длинной очереди и не намерены уходить из-за произошедшего, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Несмотря на инцидент возле посольства США в Пекине, у дипмисии стоит очередь за визами. pic.twitter.com/S6mb1O7NBG — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 26 июля 2018 г.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве у посольства США в Пекине. Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на представителя посольства, никто из сотрудников американской дипмиссии при взрыве у посольства США в Пекине не пострадал. В свою очередь в посольстве США на просьбу РИА Новости подтвердить факт взрыва у дипмиссии в Пекине сообщили, что "ситуация пока до конца не ясна".

Девушка, вышедшая из здания американского посольства, сообщила РИА Новости, что внутри в момент инцидента был слышен слабый хлопок, но она не видела пострадавших или паники. Об инциденте узнала лишь на улице.

У ворот посольства в настоящий момент находятся около 100 человек, а также большое число журналистов.