Киев намеренно создает тупик на переговорах в Минске, заявил Пушков

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинские власти специально заводят переговоры в Минске в тупик, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Киев намерено создаёт тупик на переговорах в Минске, разыгрывая карту блокировки Минских соглашений. Но это путь к окончательной утрате Донбасса, который давно уже не видит себя в составе нынешней Украины. И западные страны Киеву здесь никак не помогут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июля 2018 г.

​Накануне гуманитарная подгруппа по переговорам в Минске была вынуждена временно прервать работу из-за поведения представителя Киева Ирины Геращенко. Она начала выступление с антироссийской риторики, а затем оскорбила омбудсмена самопровозглашенной ДНР и покинула заседание. Такое поведение осудили ряд политологов и экспертов.

Пушков тогда отметил, что подобное поведение представителя Украины объясняется стремлением Киева к срыву соглашений. Подобные переговорщики "способны только войну объявлять", подчеркнул сенатор.