Представитель Киева сорвала переговоры по Донбассу в Минске

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по переговорам в Минске была вынуждена временно прервать работу из-за поведения представителя Киева Ирины Геращенко. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя самопровозглашенной ЛНР по обмену военнопленными Ольгу Кобцеву.

"Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значится немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам", — пояснила она.

Попытки представителей самопровозглашенных республик "вернуть работу в конструктивное русло" оказались безуспешны, Геращенко, словесно оскорбив омбудсмена ДНР Дарью Морозову, покинула заседание, пояснила Кобцева РИА Новости.

В свою очередь Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что Украина на переговорах по Донбассу потребовала расследовать возможное хищение данных сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также она призвала завершить расследование убийства и ранений наблюдателей из США и Европы ОБСЕ в Донбассе.

"Не удивлен"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске пришлось прервать из-за поведения представителя Украины Ирины Геращенко.

"Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя как невменяемая. Такого рода "переговорщики" способны только войну объявлять", — написал Пушков в Twitter.

По мнению парламентария, подобное поведение представителя Украины объясняется стремлением Киева к срыву соглашений.

Отношение украинских властей к мирному процессу

Поведение представителя Киева Ирины Геращенко показывает отношение украинского руководства к минскому процессу. Такое мнение высказал заместитель директора центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

"Это очень хорошо демонстрирует отношение Киева вообще к минскому процессу, к минским договоренностям и тем документам, которые были подписаны. Но и, безусловно, к участникам самого минского процесса", — сказал эксперт РИА Новости, добавив, что поведение Геращенко "печальное".

Поведение Геращенко раз демонстрирует, что сам минский формат зашел в тупик, подчеркнул Безпалько.