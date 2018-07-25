Карасин рассказал, в каком случае могут реализовать миссию ООН в Донбассе

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости. Миссия ООН в Донбассе может быть реализована при наличии воли украинской власти, но в России ее пока не ощущают, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он прибыл в Берлин на встречу политдиректоров "нормандской четверки" (РФ, Германия, Франция, Украина), которая состоится в четверг.

"Все может быть реализовано, если на это есть воля украинской власти, которая вступила бы в диалог с представителями юго-востока (Украины — ред.). Пока такой воли мы не чувствуем, к сожалению", — сказал Карасин, отвечая на вопрос о перспективах реализации миротворческой миссии ООН на юго-востоке Украины.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва намерена при этом "настаивать на реализации вполне конкретных договоренностей, которые уже были достигнуты", в частности, разведение вооруженных сил и отведение вооружения на линии соприкосновения, а также "подтверждение верности, по крайней мере, документальной формуле Штайнмайера, которая была согласована".