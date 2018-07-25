Ryanair отменит не менее 400 рейсов из-за забастовки

МАДРИД, 25 июл — РИА Новости. По меньшей мере 400 рейсов авиакомпании Ryanair в аэропортах Испании — 24% от запланированных — отменены в среду и четверг в связи забастовкой сотрудников компании, которую они проводят в четырех странах.

25 июля забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании проходит в Испании, Бельгии, Италии и Португалии, 26 июля — в Испании, Бельгии и Португалии. В Испании в забастовке, предположительно, примут участие 1800 сотрудников. В Португалии компания предполагает осуществить 73% от запланированных рейсов.

"Авиакомпания планирует осуществить 630 рейсов ежедневно в Испании, 76% от запланированных", — заявил РИА Новости источник в авиакомпании. Таким образом, предварительно отменены по 200 рейсов в день. По плану в Испанию, из Испании или внутри страны должны были вылететь 830 рейсов в день.

Однако скорее всего число отмененных рейсов будет выше. Ряд рейсов в Италию и из Италии в мадридском аэропорту "Барахас — Адольфо Суарес", которые изначально должны были быть осуществлены утром среды, отменены.

Министерство развития Испании постановило, что авиакомпания должна обеспечить 59% рейсов из других стран в испанские города, расположенные на материковой части страны, 35% внутри Испании (материковая часть) и 100% на Балеарских и Канарских островах. Однако скорее всего эти требования не будут выполнены. Только в аэропорту города Пальма-де-Майорка отменены в среду 32 рейса авиакомпании, 130 рейсов отменены в Барселону и из Барселоны. Отменена часть рейсов в аэропортах Жироны, Аликанте, Гран-Канарии, Ибицы, Лансароте, Малаги, Менорки, Валенсии, Севильи и Тенерифе.

В целом стачка с участием до 4 тысяч работников авиакомпании в Испании, Италии, Португалии и Бельгии может привести к отмене в этих странах не менее 600 рейсов.

Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране.

На прошлой неделе авиакомпания разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.