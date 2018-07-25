Си Цзиньпин призвал в полной мере соблюдать Парижское соглашение по климату

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал все страны в полной мере соблюдать Парижское соглашение по климату и прикладывать больше усилий для "зеленого" развития.

"Мы должны обеспечить гармонию между человеком и природой и призвать все международное сообщество в полной мере соблюдать Парижское соглашение по климату", — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что "мы должны с большим уважением относиться к природе и прикладывать больше усилий для ускорения "зеленого" развития, благоприятного для различных экосистем".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

В ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не затягивает процесс ратификации Парижского соглашения. По его словам, РФ рассматривает этот документ в качестве надежной основы для долгосрочного решения проблемы изменения климата, и в настоящее время продолжается тщательная подготовка к его ратификации.