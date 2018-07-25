Си Цзиньпин призвал мир отказаться от глобальной торговой войны

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал отказаться от торговых войн, так как в них не будет победителей, а последователи такого курса выстраивания международных отношений в конечном счете нанесут вред сами себе.

"Перед нами стоит выбор между сотрудничеством и конфронтацией, между политикой "закрытых" и "открытых" деверей, между подходом, при котором все получают выгоду, и подходом получения личной выгоды за счет неудачи других", — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, "торговые войны должны быть отвергнуты, так как в них не будет победителя, гегемония в экономике несет еще больше препятствий, а те, кто идет по этому пути, нанесут вред сами себе".

По словам китайского лидера, в настоящий момент человеческая цивилизация сталкивается с ситуацией, которой раньше никогда не было, и "для развивающихся стран это представляет одновременно и вызовы, и новые возможности".