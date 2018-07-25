Премьер Лаоса сообщил о 131 пропавшем без вести после прорыва плотины

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит сообщил, что 131 человек числится пропавшим без вести после того, как прорвалась плотина строящейся гидроэлектростанции на юге страны, передает агентство Синьхуа.

Ранее число пропавших оценивалось в 49 человек.

Катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы, находящейся на юге Лаоса и граничащей с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затоплены 6 из 42 деревень района Санамсай ("деревня" в Лаосе – наименьшая административно-территориальная единица).

"Число людей, лишившихся дома, возросло до 3060, без вести пропал 131 человек. Поскольку наводнение все еще не прекратилось, пострадали еще пять или шесть деревень", — заявил премьер, не уточнив количество погибших.

Государственное новостное агентство Лаоса КПЛ в среду сообщило о гибели 19 человек. По данным вьетнамского государственного новостного агентства ВНА, в районе катастрофы за вторник, первый день спасательной операции, были найдены 28 тел. Волонтеры, работающие в районе катастрофы, опубликовали в соцсетях другую цифру — не менее 40 погибших.