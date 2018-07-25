В Италии арестовали бывшего российского сенатора

РИМ, 25 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей, сообщил РИА Новости его адвокат Мауро Анетрини.

"Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал", — сказал юрист.

По его словам, Кривицкий арестован в городе Кортина д"Ампеццо, и завтра в Венеции состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 миллионов рублей

Как уточнил РИА Новости представитель регионального управления МВД, бывший сенатор от Новгородской области Кривицкий разыскивается на основании решения суда.

По данным Новгородского районного суда, в начале марта вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. Это решение принято по ходатайству регионального следственного управления.