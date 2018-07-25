Бойцы Дмитрия Яроша могут войти в ряды ВСУ

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Командующий операцией объединенных сил Украины в Донбассе Сергей Наев обсудил с главой экстремистского движения "Украинская добровольческая армия" (УДА) Дмитрием Ярошем возможность вхождения бойцов УДА в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии заключения контракта, сообщил пресс-центр операции объединенных сил.

Ранее Наев в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только ВСУ и другие подразделения, входящие в состав ООС. УДА возглавляет экс-лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Ярош, против которого в России было возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности.

По данным пресс-центра, Наев и Ярош обсудили этот вопрос накануне в Краматорске. Наев напомнил, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях.

"Были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов вооруженных сил Украины (в том числе — в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе — краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", — говорится в сообщении пресс-центра ООС, опубликованном в Facebook.

По данным пресс-центра, Наев заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА он будет способствовать прохождению ими службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил.

Также Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны госграницы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Экстремистская организация, запрещенная в России