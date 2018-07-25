Детали второй встречи Трампа с Путиным не определены, заявили в Белом доме

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Детали второй встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока не определены, заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

"У меня нет конкретики по времени, дате, месту и темам", — сказал Гидли.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Позже пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон этой осенью.