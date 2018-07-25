Противовес Америке. Семь вопросов о БРИКС

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В среду в Йоханнесбурге открывается Десятый саммит БРИКС. Лидеры России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР обсудят общие задачи. И прежде всего — переход от "американоцентричной однополярности" к новому мироустройству. О том, как действует и какие цели ставит перед собой межгосударственное объединение, — в материале РИА Новости.

Это действительно клуб быстроразвивающихся экономик?

Термин БРИК предложил в 2001 году главный экономист инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил. Он имел в виду четыре ведущие развивающиеся страны: Бразилию, Россию, Индию и Китай.

Потом добавили ЮАР — и аббревиатура превратилась в BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Сам О'Нил сомневался в обоснованности присоединения африканской страны, ВВП и население которой слишком малы для клубных гигантов.

В 2014-м резко упали мировые цен на нефть, что сильно сказалось на экономике России и Бразилии. Через год произошел отток иностранного капитала из Китая. БРИКС уже не тянул на роль драйвера глобальной экономики. Но спад сменился ростом, и межгосударственный клуб сохранил статус развивающегося.

Сегодня БРИКС — это более 40% населения планеты и свыше 20% мирового ВВП, а также примерно 14% мирового экспорта и столько же мирового импорта.

Против кого дружат?

Как организация БРИКС "никому ничего не навязывает", поскольку у нее нет блоковой дисциплины, свойственной военно-политическим альянсам, подчеркивает глава российского МИД Сергей Лавров. При этом позиции "пятерки" по ключевым вопросам экономической, политической и гуманитарной повестки близки или совпадают.

Москва считает страны БРИКС "важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах", "ключевыми участниками процесса обновления международных отношений, перехода от американоцентричной однополярности недавнего прошлого к постзападному мироустройству".

По мнению официального Пекина, БРИКС призван сформировать общую позицию и совместно противостоять одностороннему подходу в экономике. "Мы все — часть одной глобальной семьи. В семье нет места протекционизму, — говорит глава МИД Индии Сушма Сварадж. — Мы не против какого-то конкретного государства, однако если какая-то страна говорит о протекционизме, мы совместно осудим ее".

© AFP 2018 / Stringer Главы МИД стран — участниц БРИКС во время встречи в Претории. 4 июня 2018 © AFP 2018 / Stringer Главы МИД стран — участниц БРИКС во время встречи в Претории. 4 июня 2018

Чем занимается и что решает?

В БРИКС нет секретариата, устава и других официально установленных норм. Председательство переходит по очереди. Девиз ЮАР в 2018 году — "БРИКС в Африке: сотрудничество для достижения инклюзивного роста и благосостояния в условиях четвертой промышленной революции". Подразумевается внедрение передовых технологий во все отрасли экономики.

Одна из главных тем нынешнего саммита — сохранение мира. В числе приоритетов названы сотрудничество в сфере миротворчества, прав женщин, медицины и туризма. Кроме того, ЮАР предлагает создать и профинансировать исследовательский центр БРИКС, который бы занимался медицинскими разработками.

В чем выгода?

Подчеркнуто неполитическое объединение помогает поддерживать связи, улучшать имидж, но не рассматривается как ключевой элемент внешней политики. Для России БРИКС — еще одна площадка обсуждения проблем глобальной безопасности, для Китая — инструмент продвижения бизнес-интересов на Африканском континенте. Индии межгосударственное объединение облегчает внешнеполитические связи, Бразилии и ЮАР — помогает с инвестициями.

Кого еще позовут в компанию?

Саммит в Йоханнесбурге посетят не только лидеры стран БРИКС, но и генсек ООН, а также главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции. Аргентина — хозяйка саммита G20 в 2018 году. Индонезия — сопредседатель ЮАР в Новом стратегическом партнерстве стран Африки и Азии. Египет — глава "Группы 77 плюс Китай". Ямайка принимает председательство в Карибском сообществе. Турция возглавляет Организацию исламского сотрудничества.

Кроме того, ЮАР, как континентальный лидер, пригласила на саммит представителей Анголы, Габона и Замбии.

Формат БРИКС+, предполагающий сотрудничество "пятерки" с другими странами, в прошлом году активно продвигал Китай. К диалогу привлекаются государства, входящие в зоны влияния или интересов каждого из членов объединения.

© AP Photo / Themba Hadebe Президент Южной Африки Сирил Рамафоса © AP Photo / Themba Hadebe Президент Южной Африки Сирил Рамафоса

Создадут ли общую валюту?

До недавнего времени расчеты внутри БРИКС проводились преимущественно в долларах. С 2015 года страны стараются развивать торговые отношения на основе национальных валют. Россию к этому подтолкнули санкции, Китай — торговая война с США.

Разрабатываются правила Пула условных валютных резервов, созданного БРИКС в 2015-м в объеме 100 миллиардов долларов на случай, если одной из стран срочно потребуется долларовая ликвидность. России это не понадобится, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин, но Москва заинтересована в ресурсах Нового банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Фактически они должны занять место Всемирного банка и ЕБРР, отказавшихся от работы в России.

Банк развития БРИКС распределяет средства между странами в равных долях — в отличие от других международных банков, где действует принцип наибольшего финансового вклада. В октябре 2016 года утвержден первый пакет проектов на сумму, превышающую 1,5 миллиарда долларов, направленный на строительство электростанций во всех пяти странах. В том числе двух ГЭС в Карелии.

А фото в национальных костюмах будет?



На саммите БРИКС в Индии поступили, как в другом межгосударственном объединении — АТЭС: лидеры стран вышли на церемонию совместного фотографирования в национальных костюмах. Путин тогда был в синем, символизирующем в Индии силу и борьбу со злом.

Неформальная традиция family photo возникла в 1993 году, на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сиэтле, и с тех пор стала любимым моментом для всех фотографов и наблюдателей. Например, в Австралии на Владимире Путине и других мировых лидерах были непромокаемые плащи "дризабон", в Индонезии — разноцветные рубашки, во Вьетнаме — шелковые брюки, длинное одеяние с разрезами по бокам из набивного шелка с орнаментом в виде цветка лотоса.