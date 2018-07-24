Укрепление России как самостоятельного игрока беспокоит НАТО, заявил Шойгу

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Укрепление России как самостоятельного международного игрока не дает покоя коллегам из НАТО, заявил на заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его оценке, "в последнее время набирает обороты негативная тенденция, связанная с целенаправленным усилением военной активности НАТО в Восточной Европе". Он заявил, что страны НАТО "всячески пытаются воспрепятствовать появлению в лице России геополитического конкурента, тем более имеющего союзников".

"Для этого задействуются различные институты, включая международные, и многие сферы деятельности — политика, экономика и даже культура и спорт", — отметил Шойгу.

"В данных условиях мы демонстрируем открытость, дружелюбие и отсутствие какой-либо агрессии по отношению к другим странам. Это убедительно показал завершившийся 15 июля чемпионат мира по футболу", — заметил он, добавив, что вооруженные Силы совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности матчей и других мероприятий в 11 городах страны.

"Среди них — противовоздушная оборона, инженерная, радиационная, химическая и биологическая разведка, противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение, радио- и радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения", — подчеркнул он.

По его словам, "был задействован 10631 человек и 2186 единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета".

"Обследовано около 719 тысяч квадратных метров морской акватории", — сказал министр.

"Над футбольными аренами, фан-зонами и другими местами массового присутствия людей пресечены полеты беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

"Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей", — сказал Шойгу.

Он попросил Генеральный штаб представить предложения о поощрении должностных лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности чемпионата мира.

Шойгу сообщил, что на заседании во вторник рассмотрят ход выполнения майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

"В частности, обсудим, как реализуются планы деятельности на 2016-2020 годы в Сухопутных и инженерных войсках, а также в Западном военном округе", — сказал он.