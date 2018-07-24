Путин 26 июля проведет встречу с лидером ЮАР Рамофозой на полях БРИКС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 июля на полях саммита БРИКС проведет встречу с новым президентом ЮАР Сирилом Рамофозой, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Помощник президента также добавил, что по итогам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов, но на данный момент согласованы только два.
"В настоящий момент согласованы только два документа: это соглашение между нашим правительством и правительством Южно-Африканской республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства, будет подписывать наш министр (сельского хозяйства Дмитрий) Патрушев. И меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области водных ресурсов. Не исключено, что могут завершиться консультации по ряду других документов, но пока еще об этом говорить рано",- подытожил он.