Путин 26 июля проведет встречу с лидером ЮАР Рамофозой на полях БРИКС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 июля на полях саммита БРИКС проведет встречу с новым президентом ЮАР Сирилом Рамофозой, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

"Состоится беседа нашего президента с новым президентом ЮАР Сирилом Рамофозой. Это будет первая личная встреча после избрания юарского лидера. Естественно, будут обсуждены вопросы, касающиеся председательства ЮАР в БРИКС, будут обсуждены соответствующие приоритеты, инициативы, которые мы в основном поддерживали в течение года. Поскольку встречаемся с новым руководителем, то вполне естественно, что будет обсужден весь комплекс развития двусторонних отношений. Намечены, может быть, какие-то планы на будущее. Не исключено, что лидеры обсудят и возможности свои личных контактов в следующем году",- сказал Ушаков.

Помощник президента также добавил, что по итогам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов, но на данный момент согласованы только два.

"В настоящий момент согласованы только два документа: это соглашение между нашим правительством и правительством Южно-Африканской республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства, будет подписывать наш министр (сельского хозяйства Дмитрий) Патрушев. И меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области водных ресурсов. Не исключено, что могут завершиться консультации по ряду других документов, но пока еще об этом говорить рано",- подытожил он.