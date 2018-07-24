В ЮАР выпустили вино в честь саммита БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Специальное вино для саммита БРИКС выпустила в ЮАР винокурня Veenwouden, передает корреспондент РИА Новости.

Вино Veenwouden произведено в Западно-Капской провинции ЮАР специально для саммита БРИКС, который пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге.

На этикетке изображен Нельсон Мандела со своим знаменитым жестом с поднятым вверх кулаком. На этикетке также отмечено, что вино урожая 2015 года и относится к "коллекции BRICS". Также на этикетке напечатаны флаги пяти стран-членов БРИКС.

Кроме того, на оборотной этикетке вина сообщается, что это выдержанное вино с плотной структурой, которое на 39% состоит из винограда сорта мерло, на 28 – каберне совиньон, на 23 – шираз и на 10 процентов – пинотаж, "уникальных сортов для Западно-Капской провинции".

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"Это делает вино настоящим Южно-Африканским вином", — утверждается на этикетке. Кроме того, как утверждают производители, вино "имеет аромат темной сливы и черной смородины с нотками специй и имеет долгое бархатное послевкусие".

Государственный и политический деятель Южно-Африканской Республики (ЮАР), бывший президент ЮАР (1994-1999) Нельсон Мандела (Nelson Mandela) родился 18 июля 1918 года в Мвезо в регионе Транскей (ныне — Восточно-Капская провинция ЮАР). Был одним из лидеров Африканского национального конгресса (АНК), борцом против апартеида. Неоднократно попадал в тюрьмы.

В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. Занимал этот пост до 1999 года.

Пятого декабря 2013 года Нельсон Мандела скончался в своем доме в Йоханнесбурге. Похоронен в деревне Куну на юго-востоке страны.