Истребители сопроводили рейс Air France из Сеула в Париж

БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. Истребители Eurofighter немецких ВВС (Luftwaffe) были вынуждены сопровождать пассажирский самолет авиакомпании Air France, следовавший рейсом из Сеула в Париж, из-за отсутствия радиосвязи с бортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе командования Luftwaffe.

Об инциденте, который произошел в понедельник в воздушном пространстве ФРГ, ранее сообщил сайт airlive.net.

"Я могу подтвердить, что вчера в этой миссии участвовал "тревожный патруль" из Витмунда, была произведена визуальная идентификация самолета, потому что радиосвязь с машиной отсутствовала. После визуальной идентификации контакт с воздушным судном был восстановлен, и Eurofighter вернулись в Витмунд",- заявил представитель командования.

Так называемые "тревожные патрули", в состав которых входят самолеты Eurofighter, размещены в Германии на двух авиабазах — в Нойбурге ан дер Донау и в нижнесаксонском Витмунде. В целом, по данным Luftwaffe, ситуация с потерей связи с бортом фиксируется в Германии около 20 раз в год. В случае, если использование военных самолетов для патрулирования связано с ошибкой пилотирования воздушного судна, то авиакомпания должна компенсировать затраты на операцию. Стоимость полетного часа Eurofighter составляет порядка 70 тысяч евро.