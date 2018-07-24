Российское посольство в Афинах соболезнует родным погибших в пожарах

Пожар в деревне Мати в Греции. 23 июля 2018

Пожар в деревне Мати в Греции. 23 июля 2018

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Посольство России в Греции выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров.

"Выражаем наши искренние соболезнования греческим друзьям и особенно родственникам жертв пожаров. Желаем скорейшего выздоровления раненым", — написало российское посольство в своём аккаунте в Twitter и на страничке в соцсети Facebook

По предварительным данным, жертвами сильных пожаров в Аттике за сутки стали не менее 50 человек, более 150 пострадали.

Выражаем искренние соболезнования Греции в связи с масштабными лесными пожарами, унесшими жизни десятков человек, включая маленьких детей.

Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.#Греция@PressGreek @GreeceMFA https://t.co/tAsgaJNNdh — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 24 июля 2018 г.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром — до 7 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

В Аттике объявлено чрезвычайное положение.