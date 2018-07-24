Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" для США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и "никогда не будет".

"Они (Россия. — Прим. ред.) никогда не станут нашим другом. Это просто факт", — подчеркнула дипломат в интервью телеканалу CBN

При этом Хейли отметила важность встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и добавила, что американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать". По словам дипломата, она довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

С похожим заявлением она выступила в апреле. Тогда Хейли заявила, что США сотрудничают с Россией, когда им это выгодно, и наносят удар, когда это нужно.

Американский дипломат регулярно выступает с антироссийскими заявлениями. Так, постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что в своих выступлениях Хейли постоянно обращается к Москве. Он даже подсчитал, что однажды она 22 раза упомянула Россию в своей речи.

Саммит в Хельсинки

На прошлой неделе, 16 июля, Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.