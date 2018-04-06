Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Но вместе с тем, это не означает, что мы с ней не хотим работать", — отметила Хейли во время выступления в Университете Дьюка.

По словам постпреда, Вашингтон сотрудничает с Москвой, когда ему это выгодно, и наносит удар, когда это нужно.

"Мы не хотим быть другом того, кому не можем верить. А сейчас между США и Россией нет доверия", — заключила Хейли.

В прошлом месяце постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на то, что в своих выступлениях Хейли постоянно обращается к Москве. Он даже подсчитал, что как-то раз американский дипломат упомянула в своей речи Россию 22 раза.