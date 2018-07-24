ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 24 июл — РИА Новости. Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Новое, "хлебное" перемирие в связи с уборкой урожая было объявлено в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных типов и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, заявили о 21 обстреле своих позиций в Донбассе за сутки, двое военных получили ранения.

Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в Facebook, "противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск". "В результате боевых действий врага двое наших военнослужащих получили ранения", — добавляется в заметке.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.