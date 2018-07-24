"Чудовищное удовольствие": актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе.

"Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", — сказал он.

Отвечая на вопрос, какие чувства он испытывает, стреляя в противника, Пашинин заявил, что "хочет попасть".

По словам Пашинина, война — "это вам не кино". Он, в частности, вспомнил, как на его глазах противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми.

Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"* (организация, запрещенная в РФ).

"Расчистить им будущее"

Ранее Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, ради чего воюет на Донбассе.

Актер отметил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19 лет, по 21 году".

"А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — заявил он.

В интервью интернет-изданию "Обозреватель.ua" актер также отметил, что присоединился в "Украинской добровольческой армии", чтобы "наслаждаться жизнью".

"Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ", — сказал артист. По его словам, атмосфера в батальоне "помогает собраться".

Кто завербовал

Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского движения "Правый сектор"* (организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош рассказал в интервью "Апострофу", как российский актер Анатолий Пашинин вступил в "Украинскую добровольческую армию".

"Это все гениальность комбата 8-го батальона и моего заместителя Андрея Гергерта. Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться — вот и завербовал Пашинина", — сказал Ярош.

Ярош также похвалил Пашинина и отметил, что актер присоединился к украинским добровольцам, поскольку в нем остался "казацкий дух".

"О, явился таки"

Писатель Захар Прилепин ранее прокомментировал в Facebook участие российского актера Анатолия Пашинина в конфликте на Донбассе на стороне украинских силовиков.

"О, явился таки. Ну, до встречи", — написал Прилепин на своей странице.

Захар Прилепин находится в зоне конфликта на Донбассе с декабря 2015 года. Некоторое время он занимал должность советника главы ДНР, с прошлого года писатель является заместителем командира одного из воинских подразделений самопровозглашенной республики.

*Экстремистская организация, запрещенная в России