"Чудовищное удовольствие": актер Пашинин рассказал о войне в Донбассе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе.
Отвечая на вопрос, какие чувства он испытывает, стреляя в противника, Пашинин заявил, что "хочет попасть".
По словам Пашинина, война — "это вам не кино". Он, в частности, вспомнил, как на его глазах противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми.
Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"* (организация, запрещенная в РФ).
"Расчистить им будущее"
Актер отметил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19 лет, по 21 году".
"А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — заявил он.
В интервью интернет-изданию "Обозреватель.ua" актер также отметил, что присоединился в "Украинской добровольческой армии", чтобы "наслаждаться жизнью".
"Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ", — сказал артист. По его словам, атмосфера в батальоне "помогает собраться".
Кто завербовал
"Это все гениальность комбата 8-го батальона и моего заместителя Андрея Гергерта. Он очень коммуникабельный, умеет с людьми общаться — вот и завербовал Пашинина", — сказал Ярош.
Ярош также похвалил Пашинина и отметил, что актер присоединился к украинским добровольцам, поскольку в нем остался "казацкий дух".
"О, явился таки"
Писатель Захар Прилепин ранее прокомментировал в Facebook участие российского актера Анатолия Пашинина в конфликте на Донбассе на стороне украинских силовиков.
"О, явился таки. Ну, до встречи", — написал Прилепин на своей странице.
Захар Прилепин находится в зоне конфликта на Донбассе с декабря 2015 года. Некоторое время он занимал должность советника главы ДНР, с прошлого года писатель является заместителем командира одного из воинских подразделений самопровозглашенной республики.
*Экстремистская организация, запрещенная в России