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Япония выразила России протест из-за конфискации телефонов у делегации

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© AP Photo / Shizuo KambayashiПара делает селфи в районе Одайба, Япония. Архивное фотоПара делает селфи в районе Одайба, Япония. Архивное фото
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Токио выразил Москве протест после конфискации спутниковых телефонов у представителей японского правительства в ходе посещения южных Курил группой их бывших жителей. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Остров Сахалин. Татарский пролив. Архивное фото
© Depositphotos / VladimirE
Консульство на Сахалине не в курсе, вернули ли телефоны японской делегации

Он рассказал, что 22 июля представители посольства Японии в России и генконсульства в Южно-Сахалинске направили протест в российский МИД.

Суга также назвал "весьма прискорбным" фактом конфискацию спутниковых телефонов у японских граждан.

Причина изъятия

Позднее таможенники пояснили, что изъяли у японских туристов спутниковые телефоны, так как средства связи не были задекларированы. Кроме того, отсутствовало разрешение на их ввоз.

"У японских туристов задержали шесть спутниковых телефонов", — отметил собеседник агентства. Он не сообщил, каким образом техника может быть возвращена владельцам. По его словам, средства связи находятся на таможенном посту.

Как известно, ввоз спутниковых телефонов на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора при Минсвязи. Однако японцы, считающие южные Курилы своей территорией, применение российских законов на этих островах не признают.

Южно-Сахалинск. Архивное фото
© Фото : Maarten
Таможенники объяснили причину изъятия у японцев спутниковых телефонов

Японский МИД в связи с инцидентом заявил, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции" Токио.

Комментарий консульства

Сотрудник генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске Ясухико Симидзу прокомментировал РИА Новости информацию о конфискации спутниковых телефонов.

По его словам, о случившемся японской стороне сообщил глава представительства МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов.

"Затем генконсул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити доложил руководству внешнеполитического ведомства нашей страны об инциденте на Курилах", — пояснил японский дипломат.

По его словам, японская сторона пока не владеет информацией, вернули ли конфискованные в аэропорту гаджеты их владельцам.

Безвизовое сообщение между Россией и Японией

Поездка 70 японцев в Россию в рамках безвизового обмена состоялась благодаря первому в этом сезоне чартерному авиарейсу из города Накасибэцу на острове Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. В ходе визита японцы посетили могилы предков на этих островах, а затем вернулись на Хоккайдо.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году. Основанием для этого стала межправительственная договоренность, нацеленная на улучшение взаимопонимания двух народов и решение вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем. Первый чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации прибывали на острова только морскими судами.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти сферах: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Обе страны договорились сконцентрировать усилия на пяти главных направлениях совместной деятельности, но главной по-прежнему остается юридическая проблема о принадлежности Курил.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов для Токио является обязательным условием заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан по окончании Второй мировой войны.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мира. СССР рассчитывал поставить на этом точку, но Токио счел сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не подлежит сомнению.

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