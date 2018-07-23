Президент Шри-Ланки заявил, что в стране возобновят смертные казни

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что казни в стране возобновятся, несмотря на протесты.

В стране 40 лет действовал мораторий на высшую меру наказания. Ранее ЕС и ряд дипломатических миссий выступили против этих планов властей Шри-Ланки.

По словам Сирисены, его решение столкнулось с некоторыми возражениями. "Не зависимо от того, какие возражения будут поступать, будут приняты необходимые меры, чтобы привести в исполнение смертный приговор в отношении торговцев наркотиками", — сказал президент, слова которого цитирует местный новостной портал Adaderana.

Ранее ряд СМИ писал о том, что правительство собирается пересмотреть свое решение. Глава государства опроверг эти предположения.

"Те, кто выступают с возражениями, не оказали никакой помощи для того, чтобы положить конец этой серьезной проблеме в стране", — добавил президент.

Президент заявил, что во вторник вызвал на совещание руководителей органов правопорядка, а также судебных и исправительных органов. По его словам, он собирается учредить комитет, который определит, в отношении кого будет приведен в исполнение смертный приговор, и когда.

Президент Шри-Ланки вынес предложение на рассмотрение кабинета министров 10 июля, после чего отдал указание министерству юстиции принять необходимые меры. На следующий день он заявил, что собирается подписать решение.

Несмотря на то, что суды Шри-Ланки приговаривают к смертной казни по обвинению в серьезных преступлениях, таких как убийство, изнасилование и наркоторговля, ни один из приговоров не был приведен в исполнение с 1976 года.