Ведущий Fox News поехал в отпуск в Россию после интервью с Путиным

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным отправился с семьей в отпуск в Россию. Об этом сообщила газета New York Times.
Во время поездки он и его семья посетили Москву и Санкт-Петербург. По словам Уоллеса, его несколько раз узнали на улице.
"Не было ни одного признака каких-либо неприятностей или чего-то такого", — добавил журналист.
Путин и американский президент Дональд Трамп 16 июля провели первую полноформатную встречу, на которой обсудили двусторонние отношения и мировые вопросы. По итогам встречи каждый из лидеров дал интервью журналистам Fox News Крису Уоллесу и Шону Хэннити.
Естественное желание
Как отметил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев, желание Уоллеса посетить Россию совершенно естественно.
По его мнению, журналист пообщался с Путиным, "увидел открытость и доброжелательность с его стороны…"
Однако, как отметил Ковалев, тот факт, что поездка Уоллеса в Россию подается как сенсация, показывает, что предубежденность западных СМИ по отношению России сохраняется.
Он отметил, что уровень враждебности по отношению к России не будет сильно снижаться, потому что ведущие американские издания сейчас нацелены на антироссийскую пропаганду.
"Это совершенно очевидный политический заказ, который реализуется уже достаточно давно", — заключил Ковалев.