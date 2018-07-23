Ведущий Fox News поехал в отпуск в Россию после интервью с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес после интервью с Владимиром Путиным отправился с семьей в отпуск в Россию. Об этом сообщила газета New York Times.

"У меня почти не было сомнений. Я подумал, а почему бы и нет?" — заявил Уоллес отвечая на вопрос, как он решил поехать в Россию.

Во время поездки он и его семья посетили Москву и Санкт-Петербург. По словам Уоллеса, его несколько раз узнали на улице.

"Не было ни одного признака каких-либо неприятностей или чего-то такого", — добавил журналист.

Путин и американский президент Дональд Трамп 16 июля провели первую полноформатную встречу, на которой обсудили двусторонние отношения и мировые вопросы. По итогам встречи каждый из лидеров дал интервью журналистам Fox News Крису Уоллесу и Шону Хэннити.

Естественное желание

Сначала телеканал показал эксклюзивное интервью российского лидера. Его, по данным Nielsen, которые приводит Forbes, посмотрели 3,2 миллиона телезрителей. Аудитория интервью Трампа, которое вышло на три часа позже, составила 3,963 миллиона человек. Оба эфира, свидетельствует рейтинг, обеспечили лидерство Fox News по числу зрителей среди других кабельных каналов в это время.

Как отметил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев, желание Уоллеса посетить Россию совершенно естественно.

По его мнению, журналист пообщался с Путиным, "увидел открытость и доброжелательность с его стороны…"

"Поэтому лучше узнать страну, с руководителем которой ты только что беседовал, увидеть ее изнутри — это вполне естественное желание, тем более для журналиста, и его можно только приветствовать", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik

Однако, как отметил Ковалев, тот факт, что поездка Уоллеса в Россию подается как сенсация, показывает, что предубежденность западных СМИ по отношению России сохраняется.

Он отметил, что уровень враждебности по отношению к России не будет сильно снижаться, потому что ведущие американские издания сейчас нацелены на антироссийскую пропаганду.

"Это совершенно очевидный политический заказ, который реализуется уже достаточно давно", — заключил Ковалев.