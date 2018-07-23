Политолог: ведущие американские СМИ по-прежнему резко настроены против РФ

Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. 16 июля 2018

Журналист Fox News Крис Уоллес после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным отправился с семьей в отпуск в Россию, сообщили американские СМИ. Политолог Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik назвал такое желание журналиста совершенно естественным.

Журналист американского телеканала Fox News Крис Уоллес после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным отправился с семьей в отпуск в Россию, сообщает газета The New York Times.

"У меня были кое-какие сомнения. Но я подумал, а почему бы и нет?", – заявил Уоллес отвечая на вопрос, как он решил поехать в Россию.

Во время поездки Уоллес с семьей посетили Москву и Санкт-Петербург. По словам Уоллеса, его несколько раз узнали на улице.

"Не было ни одного признака каких-либо неприятностей или чего-то такого", – добавил журналист.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 июля провели первую полноформатную встречу, на которой обсудили двусторонние отношения и мировые вопросы. По итогам встречи каждый из лидеров дал интервью журналистам Fox News Крису Уоллесу и Шону Хэннити.

Сначала телеканал показал эксклюзивное интервью российского лидера. Его, по данным Nielsen, которые приводит Forbes, посмотрели 3,2 миллиона телезрителей. Аудитория интервью Дональда Трампа, которое вышло на три часа позже, составила 3,963 миллиона человек. Оба эфира, свидетельствует рейтинг, обеспечили лидерство Fox News по числу зрителей среди других кабельных каналов в это время.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что желание журналиста Fox News посетить Россию совершенно естественно.

"То, что ведущий журналист после встречи с Путиным решил посетить Россию – в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного и необычного. Человек пообщался с президентом нашей страны, увидел открытость и доброжелательность с его стороны… Поэтому лучше узнать страну, с руководителем которой ты только что беседовал, увидеть ее изнутри – это вполне естественное желание, тем более для журналиста, и его можно только приветствовать", – считает Игорь Ковалев.

В то же время, по его словам, тот факт, что поездка журналиста Fox News в Россию подается ведущими американскими СМИ как сенсация, показывает, что их предубежденность по отношению к нашей стране сохраняется.

"Я не думаю, что уровень враждебности (по отношению к РФ, – ред.) будет заметно снижаться. Все-таки ведущие американские издания сейчас явно нацелены на пропаганду против России. Это совершенно очевидный политический заказ, который реализуется уже достаточно давно. Поэтому, на мой взгляд, вряд ли со стороны ведущих американских СМИ, которые даже Дональд Трамп обвиняет в публикации "фейковых новостей" и кампании против него, отношение к России резко изменится – дело все в том же политическом заказе", – сказал Игорь Ковалев.