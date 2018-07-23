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В мире

Япония заявила протест России из-за конфискации телефонов у делегации

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CC0 / Foundry / Смартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
CC0 / Foundry /

ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. Япония выразила протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил группой их бывших жителей, сообщил в понедельник журналистам в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев прокомментировал поправки в японский закон о Курилах

По его словам, 22 июля протест был передан посольством Японии в России в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.

Конфискацию телефонов российскими властями Суга назвал "весьма прискорбным" фактом.

Как известно, ввоз таких средств связи, как спутниковые телефоны, на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора при Минсвязи РФ. Японцы же считают южные Курилы собственной территорией и применение российских законов на этих островах не признают.

Агентство Киодо привело в этой связи заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".

Поездка 70 японцев по безвизовому обмену состоялась благодаря первому в этом сезоне чартерному авиарейсу из города Накасибэцу на острове Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Посетив могилы предков на этих островах, японцы вернулись в понедельник на Хоккайдо.

Префектура Нагано в Японии. архивное фото
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
СМИ: Токио выразил сожаление из-за плана Москвы провести учения на Курил‍ах
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Кроме того, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Несмотря на то, что обе страны договорились сконцентрировать усилия на пяти главных направлениях совместной деятельности, по-прежнему главной проблемой является решение вопроса о юридической стороне вопроса, так как совместная экономическая деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Япония, должна проводиться в форме, не нарушающей позиции обеих сторон.

Судно-кабелеукладчик осуществляет прокладку оптоволоконного кабеля у острова Сахалин. Архивное фото
CC BY 3.0 / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ /
Япония заявила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Хегай
"Японцы же считают южные Курилы собственной территорией и применение российских законов на этих островах не признают."

Считают они. Пусть считают количество жертв, зарезанных ими во время Второй Мировой Войны. Хотели захватить чужие земли, проиграли - потеряли свои земли. Как говорится, ничего личного, сами виноваты.
08:14
23.07.2018
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Михаил Науменкоm.strogov
m.strogov, Вы статью прочитайте сначала,а потом накидывайте на вентилятор...Ну хохлы дают,хоть в мелком , но таки нагадить.
08:29
23.07.2018
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