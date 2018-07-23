ТОКИО, 23 июл — РИА Новости. Япония выразила протест России в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей японского правительства во время недавнего посещения южных Курил группой их бывших жителей, сообщил в понедельник журналистам в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его словам, 22 июля протест был передан посольством Японии в России в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.

Конфискацию телефонов российскими властями Суга назвал "весьма прискорбным" фактом.

Как известно, ввоз таких средств связи, как спутниковые телефоны, на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора при Минсвязи РФ. Японцы же считают южные Курилы собственной территорией и применение российских законов на этих островах не признают.

Агентство Киодо привело в этой связи заявление японского МИД о том, что применение российских законов на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".

Поездка 70 японцев по безвизовому обмену состоялась благодаря первому в этом сезоне чартерному авиарейсу из города Накасибэцу на острове Хоккайдо на Кунашир и Итуруп. Посетив могилы предков на этих островах, японцы вернулись в понедельник на Хоккайдо.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

Кроме того, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Несмотря на то, что обе страны договорились сконцентрировать усилия на пяти главных направлениях совместной деятельности, по-прежнему главной проблемой является решение вопроса о юридической стороне вопроса, так как совместная экономическая деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Япония, должна проводиться в форме, не нарушающей позиции обеих сторон.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.