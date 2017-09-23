Первый чартерный рейс из Японии прибыл на южные Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен – РИА Новости. Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова состоялся 23 сентября, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области в субботу.

"Самолет Bombardier Q400 авиакомпании "Аврора" сегодня утром вылетел из аэропорта Накасибэцу префектуры Хоккайдо. На острова Кунашир и Итуруп он доставил 68 иностранных граждан. В составе делегации, которая прибыла на безвизовой основе, – ранее проживавшие на этих землях люди, а также их дети и внуки, сотрудники японского МИДа, переводчики и медицинские работники. Они представляют 10 префектур Японии", – говорится в сообщении.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир в 9.05 (01.05 мск). Самолет покинула примерно половина делегации. Оставшаяся часть вылетела на соседний Итуруп.

На Курильских островах гости в субботу посетят кладбища, где захоронены их родственники. Состоятся заупокойные службы. А уже вечером – в 18.40 (10.40 мск) по расписанию — делегация отправится в обратный путь. Большинство ее участников посещают Курилы в рамках безвизовых обменов уже не первый раз. До этого группы из Японии доставлялись на острова только морем.

© РИА Новости / Иван Захарченко Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы © РИА Новости / Иван Захарченко Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.