Первый чартерный рейс из Японии прибыл на южные Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен – РИА Новости. Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова состоялся 23 сентября, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области в субботу.
Воздушное судно приземлилось в аэропорту "Менделеево" на острове Кунашир в 9.05 (01.05 мск). Самолет покинула примерно половина делегации. Оставшаяся часть вылетела на соседний Итуруп.
На Курильских островах гости в субботу посетят кладбища, где захоронены их родственники. Состоятся заупокойные службы. А уже вечером – в 18.40 (10.40 мск) по расписанию — делегация отправится в обратный путь. Большинство ее участников посещают Курилы в рамках безвизовых обменов уже не первый раз. До этого группы из Японии доставлялись на острова только морем.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.