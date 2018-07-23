Трамп назвал обвинения о "вмешательстве" России в выборы выдумкой

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно соглашавшийся с выводами американского разведывательного сообщества о приписываемом России "вмешательстве" в выборы главы государства в 2016 году, вновь назвал эти якобы имевшие место попытки оказать влияние на избирательный процесс выдумкой. Об этом написал на своей странице в Twitter.

"Выходит, президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит нечестная Хиллари", — написал Трамп.

So President Obama knew about Russia before the Election. Why didn’t he do something about it? Why didn’t he tell our campaign? Because it is all a big hoax, that’s why, and he thought Crooked Hillary was going to win!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.

​Ранее на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки американский лидер отметил, что он не видит причин, по которым Россия могла вмешаться в выборы в 2016 году, однако позднее все же отметил, что имел в виду, что Москва могла вмешаться.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией. — Прим. ред.)", — сказал Трамп журналистам. При этом он подчеркнул, что полностью верит спецслужбам и поддерживает их.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведут спецпрокурор Роберт Мюллер, а также парламентарии в обеих палатах американского конгресса. Однако доказательств какого-либо "вмешательства" так и не поступило, несмотря на то, что оно "расследуется" уже больше года.

Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, которые могли бы это подтвердить, не существует. В свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также добавил, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.