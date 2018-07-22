МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили заместителю директора проекта World Fellows Йельского университета США Тимоти Стампу и узнали у него, по какой программе проходил обучение блогер Алексей Навальный. Запись беседы опубликована на YouTube.

Пранкеры разыграли сотрудника Йеля от имени министра образования Польши Ярослава Говина. В ходе беседы Стамп рассказал, что с августа по декабрь в программе World Fellows будет принимать участие один из сторонников Навального Леонид Волков.

"Нам хорошо известно, с какими трудностями ему приходится сталкиваться, и они исходят из России и из Кремля. Для него это непростое время. Он хорошо подходит для этой программы. У него соответствующий опыт, в том числе как представителя российской оппозиции, а также в области российских информационных технологий, поэтому мы возлагаем на него большие надежды во время его пребывания у нас", — пояснил он.

Пранкер-"министр", в свою очередь, сообщил, что в Польше создается еще одна "учебная программа", в которой Волков якобы намеревается принять участие после возвращения из Соединенных Штатов. Он обратил внимание на то, что Навальный стал "революционером" после обучения в Йеле. Стамп согласился с этой оценкой.

"Полагаю, эта заслуга принадлежит и нам. Не думаю, что это оценили в Кремле", — со смехом ответил он, посетовав, что "уже потерял последнюю надежду получить российскую визу".

Стамп также рассказал о целях программы. По его словам, речь идет не только о развитии личностных качеств, но и о распространении "демократии".

"Это широкий спектр тем от ведения переговоров до дебатов, ораторского искусства, развития лидерских качеств, которые помогут ему в продвижении себя, своего дела и демократических принципов в России", — рассказал представитель Йельского университета, добавив, что на участие в ней набирается ежегодно три тысячи претендентов, из которых отбирают 15 или 16 человек.

По его словам, Волков во время пребывания в Йеле сможет самостоятельно выбрать те предметы и занятия, которые он захочет посещать.

Говоря о Навальном, Стамп отметил, что у него "громкое имя" и он "получил большую известность во всем мире". В ответ на вопрос пранкера о том, можно ли сделать из Волкова новую знаковую фигуру, собеседник подчеркнул, что это зависит от того, чего хочет он сам, однако в Йеле ему предоставят "все средства".

"Леонид станет нашим первым совместным выпускником, и это только поднимет авторитет и вашей, и нашей программы", — заключил Стамп.