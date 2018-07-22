После ДТП с автобусами в Алма-Ате 18 человек обратились к врачам

АСТАНА, 22 июл — РИА Новости. Почти 20 человек обратились за медицинской помощью в Алма-Ате после столкновения двух автобусов, четверо пострадавших госпитализированы, сообщает управление здравоохранения города.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в Алма-Ате столкнулись два маршрутных автобуса.

По данным управления, на место ДТП были отправлены 10 бригад скорой помощи.

"В клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин. В приемных покоях клиник была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены обследования. По результатам оказанной помощи из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов", — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, "среди обратившихся за медицинской помощью трое детей".

"В приемном покое Центра детской неотложной помощи также была оказана вся необходимая медицинская помощь, родители детей отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства", — заявили в городском управлении здравоохранения.