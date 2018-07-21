Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Секретная служба США проверила футбольный мяч, подаренный президенту США Дональду Трампу российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, пишет AP.

Представители службы безопасности Трампа отмечают, что все полученные президентом подарки проходят проверки. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, "мяч был исследован очень внимательно".

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.

Во время совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии российский президент вручил Трампу мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне США. Американский лидер передал подарок супруге Меланье, сообщив, что он достанется его сыну Барону.