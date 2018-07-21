Идея Киева наложить санкции на порты РФ обречена на провал, заявили в СФ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Инициатива Украины о наложении международных санкций против черноморских портов России основана на фейковых обвинениях и обречена на провал, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о санкциях против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

"Никакой блокады Азовского моря Россия не осуществляет, там идёт свободное судоходство", — заявил Калашников.

По его словам, заявление Омеляна является "фейковым и пропагандистским", поскольку не имеет под собой реальных оснований, и "самому Киеву очевидно, что не будет поддержано на Западе".

"Напротив, хочу напомнить, что Украина за последнее время задержала два российских судна. Их призыв заблокировать российские черноморские порты абсолютно необоснован", — подчеркнул сенатор.

Калашников добавил, что у России на Черном море есть лишь один порт международного значения — Новороссийск, порты в Керчи и Феодосии являются рыболовецкими, "абсолютно местного значения".

Ранее фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде потребовала от руководства Украины расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По утверждению украинского министерства инфраструктуры, РФ с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. Впоследствии замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Как отмечал в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крыму, а также судов, следующих в порты полуострова.