В Казахстане при покраске столбов погиб человек

АСТАНА, 20 июл – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал от удара электрическим током при покраске столбов освещения в расположенной на западе Казахстана Актюбинской области, сообщила в пятницу пресс-служба департамента внутренних дел региона.

По данным полиции, инцидент произошел вечером в четверг.

"При покраске столбов освещения от удара электрическим током скончался несовершеннолетний житель области (2001 года рождения), второй несовершеннолетний (2000 года рождения) доставлен в детскую областную больницу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Начато расследование по статье "Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека".

"Обстоятельства происшествия, в том числе трудоустройства несовершеннолетних выясняются. Ход расследования находится на контроле прокурора области и начальника департамента внутренних дел области", — заявили в полиции.