Распечатки переговоров Трампа с Путиным не увидят свет, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что распечатки переговоров президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном вряд ли обнародуют.

В интервью телеканалу EWTN Помпео спросили, будут ли обнародованы распечатки с саммитов в Сингапуре и Хельсинки.

"Я буду очень удивлен, если мы увидим распечатки с какого-либо из них. Это бы противоречило историческому прецеденту", — сказал Помпео. В частности, по его словам, содержание переговоров с КНДР "не подходит для публикации".

Политические противники Трампа из числа демократов обеспокоены содержанием переговоров, которые Трамп проводил с Путиным в июле и Ким Чен Ыном в июне этого года. В частности, демократы предлагали вызвать на допрос в конгресс переводчика встречи Трампа и Путина. Комитет палаты представителей по разведке уже забаллотировал подобную инициативу.