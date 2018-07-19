Рыбка передумала передавать США "компромат", сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), процесс по делу которой откроется в четверг в Таиланде, заявила, что не будет передавать США якобы имеющуюся у нее информацию о вмешательстве России в американские выборы, сообщает телеканал Vice News.

Гражданка Белоруссии Рыбка и ее "наставник" Александр Кирилов (Лесли) были задержаны в Паттайе в Таиланде в конце февраля по обвинению в организации сексуальных услуг. Ранее Рыбка заявляла, что готова предоставить американской прессе записи разговоров российского предпринимателя Олега Дерипаски, в которых якобы обсуждалось участие России в американских выборах. В обмен девушка просила освободить ее из тюрьмы Таиланда.

"Я отдам эти записи только Олегу Дерипаске. Я не собираюсь никого шантажировать, и я не планировала этого", — приводит телеканал слова Рыбки. Этот комментарий каналу удалось получить через супругу Кирилова Кристину Шереметеву.

В середине марта американские СМИ со ссылкой на чиновника в Таиланде сообщил, что сотрудники ФБР связались с властями страны, чтобы организовать встречу с Рыбкой и Лесли. Однако власти Таиланда отклонили запрос, так как только законные представители и члены семьи имеют право на встречи с задержанными.