Рыбка передумала передавать США "компромат", сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), процесс по делу которой откроется в четверг в Таиланде, заявила, что не будет передавать США якобы имеющуюся у нее информацию о вмешательстве России в американские выборы, сообщает телеканал Vice News.
"Я отдам эти записи только Олегу Дерипаске. Я не собираюсь никого шантажировать, и я не планировала этого", — приводит телеканал слова Рыбки. Этот комментарий каналу удалось получить через супругу Кирилова Кристину Шереметеву.
В середине марта американские СМИ со ссылкой на чиновника в Таиланде сообщил, что сотрудники ФБР связались с властями страны, чтобы организовать встречу с Рыбкой и Лесли. Однако власти Таиланда отклонили запрос, так как только законные представители и члены семьи имеют право на встречи с задержанными.
Настя Рыбка и Алекс Лесли в суде Таиланда себя виновными не признали. Обвиняют их в организации услуг сексуального характера. https://t.co/ysgvqmvgGL pic.twitter.com/Y4KBSklCVp— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 19 июля 2018 г.