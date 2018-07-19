Американский сенатор прокомментировала идею о допросе переводчицы Трампа

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм не поддерживает идею вызова в конгресс переводчицы президента США Дональда Трампа (сотрудница госдепа Марина Гросс) для дачи показаний о содержании приватных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Абсолютно нет (не поддерживаю — ред.). Это будет последний раз, когда кто-либо из иностранных лидеров будет встречаться один на один с американским президентом. А иногда нам это может быть нужно", — сказал Грэм в четверг журналистам.

В свою очередь бывший посол США в РФ Макфол заявил телеканалу MSNBC, что это (дача показаний) было бы полезно. "Это было бы полезно. Я хорошо ее знаю. Она прекрасный сотрудник госдепартамента. Но я не знаю, кто должен это сделать, я не юрист", — сказал Макфол.

В госдепартаменте РИА Новости сообщили, что по состоянию на утро четверга у них нет информации о том, чтобы переводчица была вызвана. Накануне представитель госдепа Хезер Науэрт заявила журналистам, что ведомство пока не получало официальных запросов со стороны профильных комитетов парламента.

Ранее ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, выступили с призывами, чтобы переводчица Марина Гросс, которая присутствовала на закрытой части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дала бы показания в конгрессе США.

Эту идею в своих микроблогах Twitter высказали, в частности, сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин и конгрессмен Джо Кеннеди III. Как уточняет издание Huffington Post, Джин Шахин в данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам.